عاجل
العين تحتضن معسكر منتخب مصر أكتوبر المقبل
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برلمانية: جلسات الحوار الوطني طرحت منظورًا جديدًا للأزمة السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت القضية السكانية والزيادة السكانية من منظور جديد ومختلف.

 

الحوار الوطني

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقاء على قناة إكسترا لايف على هامش جلسات الحوار الوطني: «زمان كنا كل ما نتكلم عن القضية السكانية نتكلم على تنظيم الأسرة وضرورة أن تحرص كل أسرة على تخفض عدد المواليد، ولكن لم يعد تنظيم الأسرة يخص العدد فقط، ولكنه أصبح يشمل الارتقاء بالخصائص السكانية باعتباره المنظور الأهم».

جلسات الحوار الوطني تعرضت لمناقشة الارتقاء بالخصائص السكانية

وتابعت «الألفي» أن جلسات الحوار الوطني تعرضت لمناقشة الارتقاء بالخصائص السكانية، واستراتيجية بناء الإنساء، مضيفة أن هذا الأمر يستدعى التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة بطرق جديدة ومبتكرة، لأنها واحدة من أهم المراحل فى حياة الإنسان، باعتبارها المرحلة التي تشهد تشكل القدرات، كما أن العلم ثبت أنها مسئولة عن 85% من قدرات الإنسان.

 

أما عن سبب توجه الدولة لتخفيض عدد السكان، أوضحت قائلًة " مصر عايزة تخفض عدد السكان لأنه فيه علاقة عددية بين النمو العددي والنمو الإقتصادي".

مواد متعلقة

عضو بالشيوخ: أجواء الحوار الوطني تدعونا لتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي

ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني في هذا التوقيت (فيديو)
الجريدة الورقية