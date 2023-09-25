الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات تموينية علي الأسواق بالقليوبية

صورة
صورة

شنت مديرية التجارة الداخلية حملة بمحافظة القليوبية لضبط جميع أنواع المخالفات بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى:

- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 8 أطنان زبده

- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الاتية:- 
طن و750 كيلو سمن صناعي 
طن لبن مجفف

- ضبط مصنع حلى وبحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على الاتي:- 
طن و500 كيلو جلوكوز و625  كيلو نشا 
- ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام يعمل بدون ترخيص 
- ضبط مصنع مواد غذائية يعمل بدون ترخيص. 
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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