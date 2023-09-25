حملات تموينية علي الأسواق بالقليوبية

شنت مديرية التجارة الداخلية حملة بمحافظة القليوبية لضبط جميع أنواع المخالفات بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى:



- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 8 أطنان زبده

- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الاتية:-

طن و750 كيلو سمن صناعي

طن لبن مجفف

- ضبط مصنع حلى وبحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على الاتي:-

طن و500 كيلو جلوكوز و625 كيلو نشا

- ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام يعمل بدون ترخيص

- ضبط مصنع مواد غذائية يعمل بدون ترخيص.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.