حملات تموينية علي الأسواق بالقليوبية
شنت مديرية التجارة الداخلية حملة بمحافظة القليوبية لضبط جميع أنواع المخالفات بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى:
- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 8 أطنان زبده
- ضبط مركز لتجميع الالبان وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الاتية:-
طن و750 كيلو سمن صناعي
طن لبن مجفف
- ضبط مصنع حلى وبحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على الاتي:-
طن و500 كيلو جلوكوز و625 كيلو نشا
- ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام يعمل بدون ترخيص
- ضبط مصنع مواد غذائية يعمل بدون ترخيص.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.