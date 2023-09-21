طقس غد حار نهارًا ولطيف ليلًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا، الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا، الجمعة:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

الانقلاب الصيفي

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.