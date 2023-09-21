طقس غد حار نهارًا ولطيف ليلًا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا، الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
نشاط رياح
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا، الجمعة:
- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة
- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة
- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة
- سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة
- أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة
الانقلاب الصيفي
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.