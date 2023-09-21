حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس

يتوقع خبراء الطقس، أن تصبح حالة الطقس في مصر حارة نهارًا,اليوم الخميس الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفا في الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنخفض نسب الرطوبة ليلًا، على أغلب الأنحاء؛ ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

والبحر المتوسط، يسوده حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر حالة جوية معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

والقاهرة الكبرى يسودها شبورة مائية، مع نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، ونسبة الرطوبة 35 إلى 80%، والأجواء تصبح غائمة، والوجه البحري، تشهد شبورة مائية، ونشاط للرياح بقيمة 26 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85%، والجو يكون غائما جزئيًا.

درجات الحرارة الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023:

القاهرة الكبرى: العظمى 32، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 23.

العلمين الجديدة: العظمى 28، الصغرى 22.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 22.

السلوم: العظمى 29، الصغرى 20.

أسيوط: العظمى 35، الصغرى 22.

الأقصر: العظمى 37، الصغرى 24.

أسوان: العظمى 39، الصغرى 25.

الوادي الجديد: العظمى 37، الصغرى 25.

أبو سمبل: العظمى 37، الصغرى 26.

الزقازيق: العظمى 33، الصغرى 24.

طابا: العظمى 33، الصغرى 25.