ظهور باهت لأندية المحافظات في أولى جولات الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية، ما ستفسر عنه الأيام القادمة، بعد الإخفاق الذى لحق ببعض الأندية الشعبية في افتتاحية بطولة الدوري المصري في نسخته الجديدة "دوري النيل"، لموسم 2023 ـ 2024.

وشهدت الجولة الأولي هزيمة الإسماعيلي تحت القيادة الفنية لـ إيهاب جلال، والمصري البور سعيدي بقيادة علي ماهر، إحدى القلاع الشعبية التى تحظى بجماهيرية كبيرة على مر العصور.

وعلى الجانب الأخر، خسرت أندية إنبي والمقاولون العرب والبنك الأهلي، ليؤكد أن هناك بوادر أزمة حقيقية وهى بمثابة سلاح ذو حدين، إما ستنفجر قريبا بالإطاحة بإحدى مدربي الفرق المذكورة على غرار السنوات المقبلة بشكل مبكر أو تمثل نقطة تحول وانطلاقة قوية ومن ثم تغيير مسار تلك الأندية بالمسابقة.

وخسر المصري البورسعيدي، برباعية نظيفه من الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري الممتاز، بينما لقي الإسماعيلي الهزيمة على يد الوافد الجديد نادي زد بهدف دون رد.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية على نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري " دوري النيل " ، فيما حقق بلدية المحلة الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد بذات الجولة.

ليبقى السؤال هل تشهد الأسابيع الأولى إقالة مدرب إحدي الأندية الشعبية؟