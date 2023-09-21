غداً.. "مختبر المرح لتبسيط العلوم" ينظم ملتقى الدوير لإبداع وفنون الأطفال بأسيوط

يستضيف منتدى الدوير للإبداعات والفنون الأطفال في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير في أسيوط، فريق مبادرة مختبر المرح التابع لمختبر الفيزياء في جامعة الأمريكية بالقاهرة. يشارك الفريق الجمهور في عروض تفاعلية وتجارب علمية مباشرة تهدف إلى تبسيط العلوم للأطفال وتنمية شغفهم بها. سيتم ذلك غدًا الجمعة.



وقال مصطفى حسين، مدير البرامج في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي، إن مختبر المرح قدم سابقًا عروضًا ناجحة ومميزة لرواد المركز، مما ساهم في تعريفهم بالعديد من التجارب العلمية بشكل مبسط.

وأضاف أن المختبر سيشارك في الملتقى بعرض يسمى "عجائب العلوم"، حيث يمكن للأطفال استكشاف مجموعة من الظواهر العلمية والفيزيائية والكونية بطريقة ممتعة ومبسطة. هذا المعرض العلمي يتضمن تفاعل مباشر ومناقشة مبسطة تساهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل، ويحظى بشعبية واهتمام كبير من قبل الأطفال.

وتهدف مبادرة مختبر المرح إلى تبسيط العلوم للأطفال وتنمية شغفهم بها من خلال توفير العروض التفاعلية والتجارب العلمية المباشرة. سيقدم الفريق عروضًا مبتكرة وشيقة تستهدف الفئة العمرية للأطفال، مع التركيز على تفاعلهم المباشر وتجاربهم العملية.

سيكون للأطفال فرصة فريدة للتعلم والاستكشاف في هذا الحدث الممتع والمثير. سيتعلم الأطفال مفاهيم علمية مهمة عن طريق التجارب المباشرة التي يقدمها الفريق. سيتفاعلون مع المواد والأدوات العلمية وسيتمكنون من تجربة النتائج بأنفسهم، مما سيعزز فهمهم وإثارة فضولهم.

يعد هذا الحدث فرصة رائعة للأهالي أيضًا لدعم تعليم أطفالهم ومشاركتهم في تجارب جديدة وممتعة. فضلاً عن ذلك، سيكون هناك فرصة للتفاعل مع أعضاء فريق مختبر المرح وطرح الأسئلة وتبادل الأفكار، مما سيسهم في إثراء المعرفة وتقوية الروابط المجتمعية.

تشجع هذه الفعالية الأطفال على اكتشاف قدراتهم وتنمية قدراتهم العلمية والتجريبية، وتعزز حبهم وشغفهم لمجال العلوم. يعد هذا التوجه نحو التعليم التفاعلي والعملي دليلا على أهمية تعزيز التعلم النشط لدى الأطفال منذ سن مبكرة.

باختصار، فإن فريق مبادرة مختبر المرح سيكون حاضرًا في ملتقى الدوير لإبداعات وفنون الطفل غدًا الجمعة. سيوفر الفريق فعاليات تفاعلية وتجارب علمية مباشرة لتبسيط العلوم وتعزيز شغف الأطفال بها. هذا الحدث الشيق يعد فرصة مثالية لتعلم الأطفال والتجربة وتعزيز الروابط المجتمعية لدى الأهالي. لذا، لنفتح آفاق المعرفة والإبداع ونشارك جميعًا في هذه الفعالية الممتعة التي تستهدف الأطفال والأهالي على حد سواء.