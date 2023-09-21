الدولار يسجل أعلى مستوى منذ مارس مع ميل الفيدرالي للتشديد

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 21 سبتمبر، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر الماضي، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتحرك حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من اليوم.

هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.

وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار،وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.

وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 32.98 للشراء، و33.14 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.11 جنيه للشراء، 38.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.36 جنيه للشراء، 34.52 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.78 جنيه للشراء، 2.79 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.84 للشراء، 20.93 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.