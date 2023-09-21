سعر الدولار صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار.. لم يسجل سعر الدولار صباح اليوم الخميس في مصر أي تغييرات في بداية التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري، بينما على الصعيد العالمي ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 45% داخل البورصة العالمية، ويقدم «المصري اليوم» سعر الدولار الآن في البنوك المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات، وقبل اجتماع البنك المركزي الذي منم المتوقع أن يخطوا خطى الفيدرالي الامريكي لرفع سعر الفائدة، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الخميس

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل بنك القاهرة بمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر الدولار اليوم 30.85 شراء و30.95 بيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل البنك الأهلي المصري بمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر الدولار اليوم 30.75 شراء و30.85 بيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل بنك مصر بمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع.

الدولار اليوم في البنك المركزي

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل البنك المركزي المصري بمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع.

سعر الدولار اليوم بنك CIB

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل بنك CIBبمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

خيم الهدوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولم يسجل أي تحركات داخل بنك التعمير والإسكان بمستهل تداولات البنوك، ليسجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع.