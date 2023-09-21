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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طنطا يواصل تدريباته استعدادًا للقاء رايه في دوري المحترفين

طنطا
طنطا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي بقيادة مديره الفني عمرو انور تدريباته اليومية وذلك إستعدادًا للقاء فريق رايه في الأسبوع الأول لدوري المحترفين في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.

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وكان المدير الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس الاربعاء وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق إستعدادًا للقاءات الرسميه وبعدما أسدل الستار على المباريات الودية التي خاضها الفريق في إطار الإستعداد للموسم الجديد.

ومن جانبه عبر عمرو انور عن أرتياحه الكبير للمستوي الفني الذي وصل اليه اللاعبون وخاصة العناصر المنضمه حديثا للفريق.

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