محافظ المنوفية يلتقى رئيس القسم القضائي الجديد

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، المستشار محمد محيي القصاص نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائى الجديد بديوان عام المحافظة ، والمستشار وسام عبد العليم سويلم المستشار القضائي بالمحافظة ، وخلال اللقاء هنأ المحافظ رئيس القسم القضائي بمنصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق وبما يحقق الصالح العام.

وأشاد محافظ المنوفية، بالدور الرائد لهيئة قضايا الدولة كونها أقدم الهيئات القضائية ، التى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإدارى ، كما أكد على أهمية القضاء المصرى فى تحقيق العدالة وترسيخ مفهوم وقيمة أن العدل أساس الملك .

وثمن رئيس القسم القضائى الجديد جهود محافظ المنوفية وما تشهده من تقدم وتطور وإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً على أهمية العمل الجماعى والتناغم بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين .