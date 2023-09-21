محافظ المنوفية يستقبل قائد قطاع المدارس العسكرية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء عبد اللطيف محمد أبو الخير قائد قطاع المدارس العسكرية ، تأتي تلك الزيارة في إطار استعدادات وجاهزية مدارس التأسيس العسكري لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024، بحضور الاستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية .

ورحب محافظ المنوفية، بقائد قطاع المدارس العسكرية على أرض المحافظة، معرباً عن اعتزازه بالدور الوطني لقوات الدفاع الشعبي والتعاون مع كافة أجهزة مؤسسات الدولة نحو طريق البناء والتنمية ، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً بالغاً بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية بهدف تعزيز قيم الولاء والإنتماء وخلق جيل مبدع قادر على مواجهة التحديات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جاري الانتهاء من إجراءات تحويل 9 مدارس ثانوي فني إلى مدارس تأسيس عسكري ليصبح إجمالي عدد مدارس التأسيس العسكري بالمحافظة 35 مدرسة وذلك بهدف غرس قيم الولاء والانتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية كونهم أحد سواعد مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيداً بالانضباط الذي لمسه في المدارس التي تطبق التأهيل العسكرى .

ومن جانبه أكد قائد قطاع المدارس العسكرية على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .