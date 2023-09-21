مؤسسة حياة كريمة توزع كراسي لذوي الهمم وصناديق مواد غذائية ضمن مبادرة خطى بالاسماعيلية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية فاعليات مبادرة خُطي، والتي تستهدف ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية وذلك بمركز شباب الشيخ زايد لدعم ذوي الهمم .

واستطاعت مبادرة "خطى"، ضمن مبادرات "حياة كريمة"بمحافظة الاسماعيلية من توزيع 70 كرسي كهربائي متحرك، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجا، كما نفذت "خطى" إحتفالية جمعت فيها أكثر من 2000 أسرة، لتسليمهم 2000 كرتونة مواد غذائية.



وأثنى المستفيدون من مبادرة "خطى" على الجهود المبذولة من مؤسسة حياة كريمة وقال أحدهم من الشباب بشكر حياة كريمة ألف مرة على كل إنجاز اتعمل في البلد وسلمونا كرسي متحرك .



وأضاف مواطن آخر مستفيد من مبادرة خطى بنشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة وعلى كل الجهود اللي اتعملت لنا الناس دي فرحتنا .



وأوضح الدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة أن فعاليات إطلاق مبادرة خطى بالاسماعيلية تضمنت تسليم 70 كرسي كهربائي متحرك للحالات المستحقة من ذوي الهمم بالإضافة إلى ألفين كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الاولي بالرعاية .