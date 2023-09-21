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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سلطان الجابر يناشد العالم للعمل من أجل كوكب واحد

سلطان الجابر وزير
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي

نشاد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، العالم أجمع على العمل معا من أجل كوكب واحد وطموح واحد.

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وذكر “الجابر” خلال كلمته في قمة "الطموح المناخي" التي عقدت في نيويورك، أننا بحاجة إلى الطاقة وسماع أصوات شبابنا، وبحاجة أيضا إلى مواهب ورؤوس أموال الشركات والمؤسسات الخيرية.

وتابع: “أننا بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية، وجميع الأديان، وجميع المجتمعات، وجميع الصناعات، وجميع الشركات، وجميع الشعوب التي تعمل معا من أجل كوكب واحد وطموح واحد”.

وشدد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، على أنه في مواجهة أزمة المناخ، يمكننا القيام إعادة اكتشاف أعظم قوة للإنسانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، افتتح اليوم قمة "الطموح المناخي" التي عقدت ليوم واحد بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد “غوتيريس”  أن الطريق أمام المجتمع الدولي واضح والذي بوسعه العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية والتوجه نحو بناء عالم يتمتع بهواء نقي، ووظائف خضراء، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28) المقرر عقده في دولة الإمارات أواخر نوفمبر المقبل. 

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