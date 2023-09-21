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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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مستشار برنامج المناخ العالمي: الجريمة البيئية بدأت منذ 500 عام (فيديو)

الدكتور مجدي علام،
الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الجريمة البيئة  بدأت منذ 500 عام، حيث بدأ استخدام الفحم بكثرة، مشيرًا إلى أن حجم المحروقات التي حدث على مدار هذه السنوات لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية، سواء حرق المحروقات المعروفة مثل البنزين والغاز أو الفحم. 

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درجة حرارة كوكب الأرض تخطت المعقول

وتابع "علام"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن  درجة حرارة كوكب الأرض تخطت المعقول، حيث ارتفعت درجة الحرارة في آخر 100 عام بنسبة 0.9 درجة ، وهذه النسبة كبيرة للغاية، معقبًا: "وصلنا لدرجة من غليان الكرة الأرضية".

ارتفاع سطح الكرة الأرضية قد يصل لـ1.5 درجة


وأضاف أن ارتفاع سطح الكرة الأرضية قد يصل لـ1.5 درجة، وهذا إن حدث فلن يستطيع العالم مواجهة التغيرات المناخية،  معقبًا: "لا يوجد أي فرصة لمواجهة التغيرات إلا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ، حتى لا نعدي 1.5 درجة سخونة للكرة الأرضي،  وبالتالي تخرج الكرة الأرضية عن السيطرة" .

وأردف: " ارتفاع درجة الحرارة من شأنه أن يؤثر على التوازن البيئي، من خلال اختفاء بعض أنواع الحيوانات ، مشيرًا إلى ظهور الفيروسات الجديدة ناتج من اختفاء بعض أنواع الميكروبات التي كانت تقضي على هذه الفيروسات قبل ذلك. 

 

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