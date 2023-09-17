تأثير تغيرات المناخ على الصادرات العالمية من السلع الغذائية (فيديو)

كشف المحلل والباحث الاقتصادي مازن أرشيد، تأثير التغيرات المناخية على الصادرات العالمية من السلع الغذائية، موضحًا أن العالم لم يسمع بتغيرات المناخ منذ 15 سنة لكنه أصبح يشهد وقائع مناخية صعبة في السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا جعلت الوضع الاقتصاد العالمي أكثر قتامة.

وأوضح أنّ التغير المناخي له تبعات اقتصادية خطيرة جدا سواء فيما يتعلق بالجفاف أو ظاهرة النينيو في آسيا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن قارة أفريقيا من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، لأنها منطقوة مأهولة بالسكان وتتعلق بمشكلات ذات صلة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة وارتفاع الأسعار.

الهند جمدت صادراتها من الأرز

وذكر أن الصادرات العالمية من السلع الغذائية بدأت تتأثر إلى حد بعيد بتداعيات التغيرات المناخية، موضحًا أن الهند جمدت صادراتها من نوع محدد من الأرز، وهنالك دول أخرى ستسير وفقا للمسار ذاته، لأن الأولوية هي تأمين الأرز التي تعتبر السلعة الغذائية الرئيسية في الهند بأسعار مقبولة محليا.

وأوضح أن صادرات الهند من الأرز تمثل نسبة قدرها 40% من التصدير العالمي وهو ما سيكون له تبعات اقتصادية صعبة وبخاصة على المناطق الأكثر فقرا مثل أفريقيا ومناطق في جنوب شرق آسيا.

مخاطر تغيرات المناخ

ارتفاع درجات الحرارة: يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، مما يؤثر على النظم البيئية والزراعة. يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في درجات الحرارة إلى انقراض الكائنات الحية وتدهور التنوع البيولوجي.

ارتفاع مستوى سطح البحر: يرتبط التغير المناخي بارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية وتمددها. يعني ارتفاع مستوى سطح البحر خطرًا على السواحل والمناطق الساحلية، حيث يمكن أن يؤدي إلى فيضانات وتآكل السواحل وغمر المناطق السكنية.

زيادة التهديدات الطبيعية: يزيد التغير المناخي من تكرار وشدة الأحداث الطبيعية المدمرة مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف والحرائق الغابات. هذه الأحداث تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتؤثر على الزراعة والبنية التحتية والموارد المائية.

تأثيرات على الزراعة والأمن الغذائي: يمكن أن يؤثر التغير المناخي على إنتاجية الزراعة وتوزيع المحاصيل، مما يؤثر على الأمن الغذائي. تتسبب التغيرات في نمط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في تدهور الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجية المحاصيل الأساسية.

تأثيرات صحية: يسهم التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة في زيادة حالات الإصابة بأمراض الحرارة والتعرض للأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. كما يؤدي الجفاف ونقص المياه إلى انتشار أمراض المياه ونقص الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية.