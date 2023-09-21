«SAK» للتطوير تسليم 50% من وحدات «سوينيو».. تشطيب واجهات «إيليت» بالعاصمة الإدارية

قال المهندس أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى إن الشركة بدأت أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية خلال عام 2018 ودشنت 3 مشروعات على مدار 5 سنوات وهم «ايليت Elite» كمشروع إدارى تجارى طبى فى منطقة MU23 ومشروعى «سوينيو Sueño» السكنى و«The V Hub» التجارى الإدارى طبى فندقى فى منطقة الـ.R7

وأشار إلى أن مراحل الإنشاءات بالـ3 مشروعات تجرى بشكل متوازن وفقًا للجدول الزمنى الموضوع، وتم الانتهاء من عمليات الحفر والاحلال بمشروع «The V Hub» بالكامل على مساحة 7500 متر بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة وتم التجهيز لمرحلة الإنشاءات الخرسانية، أما مشروع «إيليت Elite» على مساحة 6 آلاف متر بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة فتم الوصول إلى نسبة 70% من مرحلة الإنشاءات والانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل وتم التعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات وتتم الآن عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء التسليم خلال الربع الثالث من عام 2024، أما المشروع الثالث «سوينيو Sueño» فبدأت به مراحل تسليم المرحلة الأولى والثانية منذ 3 أشهر، ووصلنا إلى نسبة 50% من مراحل التسليم بإجمالى عدد 6 عمارات من أصل 12 عمارة وتجرى أعمال التشطيب بباقى مراحل المشروع.

وأوضح «قدرى» أنه تم التعاقد مع أكثر من علامة تجارية استعداداً لبدء تشغيل «Mall The V Hub» مثل صيدليات «سيفSEIFPharmacy»، ومطاعم «تشيليزChili’s»، ومطعم «كاسبر اند جامبينيز Casper & Gambini» و«بوترىPottery Café» و«BBQ Pro»، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية الشهيرة، علمًا بأن التعاقد تم بشكل مباشر بين هذه العلامات وشركة SAK للتطوير العقارى بنظام «الفرانشايز» على أن تتولى الشركة إدارة وتشغيل هذه العلامات لضمان الجودة والاستمرارية، ويتميز المشروع بموقع فريد حيث يقع فى نطاق الأراضى الأكثر تميزاً على محور الجامعات بحى الـR7 وبإطلالة مباشرة على الشارع الرئيسى والممشى السياحى ليخدم سكان الكومباوند السكنى وسكان حى الـR7 بشكل عام، كما يتميز المشروع بوجود مساحات خارجية «Outdoor» وعدد من الخدمات الترفيهية.

وأضاف «قدرى» أن خبرات الشركة تمتد لأكثر من 35 عامًا وكنا من أوائل الشركات التى طورت منطقة الدلتا، وتنقسم خبرات الشركة إلى تطوير عدد من المشروعات، بالإضافة إلى خبرات كبيرة فى مجال المقاولات والاستشارات الهندسية بالتعاون مع عدد من شركات قطاع الأعمال العام ووزارة الشباب والرياضة.