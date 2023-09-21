موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

موعد بدء الدراسة 2023.. يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 -2024 وفقًا لموعد بدء الدراسة للمدارس الحكومية والجامعات والمعاهد الأزهرية حسبما حددتها وزارتي التعليم والتعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن أكثر ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور في الآونة الأخيرة هو التعرف على موعد بدء الدراسة ومعرفة الجدول الزمني الخاص بالخطة الدراسية الحالية التي حددتها الوزارة، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على توفير الجدول الزمني الجديد الخاص بالدراسة للعام الدراسي الجديد لجميع الطلاب في مختلف المراحل.

موعد بدء الدراسة 2023 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المديريات والإدارات التعليمية في الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد السبت 30 سبتمبر الجارى، موضحة أن جدول دخول الطلاب حسب الصف الدراسي تم إعلانه من قبل المديريات التعليمية، حيث إن بعضهم يبدأ الدراسة 30 سبتمبر للطلاب الذين لا يحصلون على السبت إجازة، مؤكدة أن هناك عدة مديريات لا يحصلون على السبت إجازة، كما أن هناك صفوف دراسية تنطلق فيها الدراسة 1 أكتوبر 2023، وبعضها 2 أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.