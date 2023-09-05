موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس.. يسعى الكثر من أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة الموعد المحدد لبدء الدراسة، يأتي ذلك عقب إعلان وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي موعد بدء الدراسة رسميًا للمدارس والجامعات.

موعد بدء الدراسة بالجامعات 2023

ومن المقر أن تبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، على أن تنتهي الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024 يوم الخميس الموافق 30 مايو 2023، وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات في 2024، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي في الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بدء الدراسة في المدارس

وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية، وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 27 يناير 2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2024.

إخراج زكاة الفطر لطالب العلم

وفي سياق أكد كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لطالب العلم، مؤكدا أن من كان لديه سعة في رزقه، فمن الممكن أن يعمل وفقًا على الأبحاث العلمية، أو يسد رسوم طلاب فقراء في المدراس والجامعات، وتأهيل طلاب العلم النبغاء وتدريبهم لكي يكون نافعا منتجا في المجتمع.