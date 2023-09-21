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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أنشطة شاملة لذوي الهمم ضمن فعاليات ملتقى دوير لفنون الطفل بأسيوط

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

أعلن ملتقى الدوير لإبداعات وفنون الأطفال الذي أقيم في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، عن اهتمام الملتقى بمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في فعالياته، من خلال ورش عمل وأنشطة فنية تعمل على دمجهم وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، ويتم تنفيذها تحت إشراف فريق متخصص من أعضاء مركز التدخل المبكر والتأهيل المجتمع التابع لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين،

صرح بذلك عمرو سلام مدير مركز التدخل المبكر والتأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدوير. وأوضح أن الأطفال سيشاركون في أنشطة وألعاب معدة بعناية لتعزيز مهاراتهم، بالإضافة إلى ورش الألوان والفن والقصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة عدم التمييز والعدالة الثقافية التي تأخذها الجمعية بعين الاعتبار. أنشطتها المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى الدوير الأول لإبداعات الأطفال سيقام في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير التابع لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين خلال فترة سبتمبر. من 20 إلى 24 بالتعاون بين جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين ومؤسسة ستار كير لتنمية الطفل.

الجريدة الورقية