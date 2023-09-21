محافظ أسيوط: إنشاء 495 مدرسة بالمحافظة من 2014 حتى الآن بتكلفة 2 مليار جنيه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ 495 مدرسة بالمحافظة، من بينها مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي عدد 7750 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مصري. و286 ألف جنيه.

وتفقد محافظ أسيوط، بحسب بيان اليوم من المحافظة، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة أسيوط الجديدة العامة للغات، وتابع الاستعدادات النهائية في القاعات الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة والانتهاء من الانتهاء منها. لأعمال الصيانة، معلنين دعمهم للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الحضورية واللامنهجية في جميع المدارس الحكومية والحكومية والخاصة بالمحافظة.

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد بعض الفصول والقاعات الدراسية بالمدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض الأطفال، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي).

واستمع إلى شرح من وكيل الأمين ومدير المدرسة عن أهم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي.

وأكدوا له أن المواد التعليمية جاهزة، والتقى ببعض طلاب المدرسة الذين اصطفوا لاستلامها. كما التقى ببعض المعلمين وحثهم على غرس وتطوير وتعميق قيم الولاء. والانتماء للوطن لدى الطلاب.

كما أكد محافظ أسيوط أنه سيقدم كل الدعم الممكن للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية وزيارة كافة المدارس والمنشآت التعليمية للتأكد من جاهزية كافة الاستعدادات. . لاستقبال العام الدراسي الجديد مع مراعاة تطبيق الإجراءات والمعايير اللازمة لذلك مثل (التهوية الجيدة للفصول والغرف)، تطهير خزانات المياه، تنظيف الحمامات (جميع الغرف، الفصول، المعامل ) و اخرين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه القيادات التربوية بالمحافظة بتوزيع أقراص مدمجة على كافة المدارس تحتوي على أفلام عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها في المحافظة. لتعريف الطلاب بهذه المشاريع

بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية “العيش الكريم” والمشروع القومي للتنمية الريفية المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى كافة مدن ومراكز الحكومة، بالإضافة إلى تكثيف الندوات التوعوية للطلبة والعاملين في المدارس لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلبة والموظفين.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي عدد المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة في المرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" هو 88 مدرسة، بتكلفة إجمالية 430.2 مليون جنيه. جنيه أو رطل للوزن. وتم الانتهاء منها وتسليمها في الفترة من يوليو 2020 حتى تاريخه، بإجمالي عدد فصول 1,227 فصلاً دراسيًا.

محافظ أسيوط يتفقد آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد