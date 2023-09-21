الصوفية تحتفل بالمولد النبوي الشريف بمسجد الحسين

يحتفل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في شهر سبتمبر الجاري 2023، بـ ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في مسجد الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، وأحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وتشهد احتفالية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالمولد النبوي الشريف في مسجد الحسين، حضور عدد من علماء ورموز الأزهر والأوقاف، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات الدينية والمسئولين، وذلك كان عقب صلاة العشاء.

وقد كرَّم اللهُ تعالىٰ أيامَ ميلادِ الأنبياء علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجعلها أيامَ بركةٍ وسلامٍ؛ فقال سبحانه وتعالىٰ عن سيدنا يحيىٰ بن زكريا علىٰ نبينا وعليهما الصلاةُ والسلامُ: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ...} [مريم:15]، وقال علىٰ لسان سيدنا عيسىٰ ابنِ مريم علىٰ نبينا وعليهما السلام: {وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ...} [مريم:33] وكما كانت لبنى إسرائيلَ أيامٌ نجَّاهم اللهُ تعالىٰ فيها من ظلمِ فرعونَ وبَطْشِهِ، وأمر نبيَّه موسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاةُ والسلامُ أن يذكِّرهم بها؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسىٰ بِآيَاتِنَا أن أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ أن فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم:5]، فكذلك من أيام الله تعالىٰ علىٰ أهل الأرض مولدُ النبى ﷺ الذى دفع اللهُ به عن أهل الأرض ظلماتِ الغى والبغى والضلالة.

وقد سنَّ لنا رسولُ اللهِ ﷺ بنفسه جنسَ الشكرِ لله تعالىٰ علىٰ ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه ﷺ كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم. وإذا ثبت ذلك وعُلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَّ يومُ مولدِه من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلانِ ذلك، واتخاذ ذلك عُنوانًا وشعارًا



