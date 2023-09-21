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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روسيا تنتقد خطاب رئيس كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة

روسيا
روسيا

انتقدت روسيا، اليوم الخميس، الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حول إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ومهيجة بشأن التعاون الدفاعي بين موسكو وبيونج يانج، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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وأكدت السفارة الروسية في العاصمة سول، في بيان اليوم الخميس، على تطبيق «تيليجرام»: من المؤسف للغاية ما قاله رئيس كوريا الجنوبية في خطابه الذي ألقاه أمام اللجنة رفيعة المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، حيث انضم رئيس الدولة الكورية الجنوبية إلى الحملة الدعائية التي بدأتها واشنطن، بدعم من الولايات المتحدة.

 

وجاء في البيان: «وسائل الإعلام الأمريكية والكورية الجنوبية تهدف إلى تشويه التعاون بين روسيا وكوريا الجنوبية».

 

وقالت : «أننا نعتقد أن مثل هذه التكهنات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تم تقديمها في «أفضل» تقاليد «دبلوماسية مكبر الصوت» وتماشيا مع أساليب مشابهة لاستخدام القارورة سيئة السمعة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ذات يوم، هي غير صحيحة.

 

وأشارت  السفارة إلى : «أنها تحريضية ومواجهة، وهي تسير جنبًا إلى جنب مع الحرب الهجين العدوانية ضد بلدنا والتي أطلقها الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة»، حسبما ذكرت وكالة «تاس الروسية».

 

وفي خطابه أمام الأمم المتحدة، قال يون سوك يول، من بين أمور أخرى، إن كوريا الجنوبية تعتبر إمدادات الأسلحة الكورية الشمالية مقابل التكنولوجيات العسكرية الروسية بمثابة «استفزاز مباشر».

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