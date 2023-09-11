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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول روسي يطالب موسكو بسحب دبلوماسييها من الاتحاد الأوروبي

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

 

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، إلى الرد بحسم على الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا.

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مدفيديف يهدد بقصف روسيا منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا

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وقال مدفيديف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين إنه من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي لفترة من الوقت، وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا، مضيفا أن موسكو لن تفرض قيودا انتقامية على مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المفوضية الأوروبية قرارا، الأسبوع الماضي، يمنع دخول المواطنين الروس دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا، ونقل بعض الأغراض الشخصية من بينها الهواتف الذكية.

من ناحية أخرى، حذر مدير الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، من مغبة التصعيد العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه يهدد بأزمة جديدة تلوح في الأفق في هذه المنطقة.

وأضاف زينوفييف - في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن تطورات الأحداث في شبه الجزيرة الكورية تشير إلى اقتراب نشوب أزمة جديدة، تتمثل دلالتها الواضحة في تصاعد التوتر العسكري والسياسي وتزايد حدة الخطاب العدائي في شبه الجزيرة الكورية بين كوريا الشمالية من جانب، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جانب آخر".

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