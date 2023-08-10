وفاة روسي في قصف أوكراني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوفاة روسي في قصف أوكراني على منطقة بريانسك الروسية على حدود أوكرانيا.

منطقة بريانسك الروسية على حدود أوكرانيا

وكان سلاح الجو الأوكراني، قد أعلن تدمير 7 طائرات روسية دون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد -136 و131، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت عشر طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 و131 من منطقة كورسك الروسية الحدودية، واستمر الهجوم حوالي خمس ساعات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يوكرنفورم» الأوكرانية.