الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وفاة روسي في قصف أوكراني

قصف أوكراني
قصف أوكراني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوفاة روسي في قصف أوكراني على منطقة بريانسك الروسية على حدود أوكرانيا.

منطقة بريانسك الروسية على حدود أوكرانيا

وكان سلاح الجو الأوكراني، قد أعلن  تدمير 7 طائرات روسية دون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد -136 و131، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت عشر طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 و131 من منطقة كورسك الروسية الحدودية، واستمر الهجوم حوالي خمس ساعات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يوكرنفورم» الأوكرانية.

 

 

مواد متعلقة

استخدام الأسلحة النووية في حرب روسيا مع الغرب أمر واقعي

روسيا تُعلن تحييد 700 عسكرى وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية

روسيا: عمليات تفتيش واستجواب بشأن انفجار مصنع البصريات بموسكو

روسيا تعلن إسقاط 13 طائرة أوكرانية مسيرة في القرم وموسكو