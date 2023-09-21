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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في سلطنة عمان

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في سلطنة عمان.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس في أسواق الذهب العمانية تراجعًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 24  نحو 23.85 ريال عماني و$62.02 دولار.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في سلطنة عمان صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة العمانية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الذهب

          الوحدة                  ريال عماني            دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24          23.85 ريال                           $62.02

سعر الذهب عيار 22           21.86 ريال                            $56.85

أسعار الذهب عيار 21          20.87 ريال                           $54.27

أسعار الذهب عيار 18          17.88 ريال                          $46.51

سعر الذهب عيار 14           13.91 ريال                          $36.18

سعر الذهب عيار 12           11.92 ريال                          $31.01

أسعار أوقية الذهب          741.59 ريال                           $1،929

أسعار جنيه الذهب          166.92 ريال                          $434.12

أسعار كيلو الذهب           23،845 ريال                        $62،016

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني

اليوم                  عيار 24   عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

20 سبتمبر           24.01   21.01   18.01   14.00   12.00

19 سبتمبر           23.88   20.90   17.91   13.93   11.94

18 سبتمبر           23.89   20.91   17.92   13.94   11.95

17 سبتمبر           23.80   20.83   17.85   13.88   11.90

16 سبتمبر           23.80   20.83   17.85   13.88   11.90

15 سبتمبر           23.79   20.82   17.84   13.88   11.90

14 سبتمبر           23.60   20.65   17.70   13.77   11.80

13 سبتمبر           23.64   20.68   17.73   13.79   11.82

12 سبتمبر           23.66   20.71   17.75   13.80   11.83

11 سبتمبر           23.77   20.80   17.82   13.86   11.88

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