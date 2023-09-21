تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في سلطنة عمان

أسعار الذهب في سلطنة عمان.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس في أسواق الذهب العمانية تراجعًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 23.85 ريال عماني و$62.02 دولار.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في سلطنة عمان صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة العمانية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الذهب

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 23.85 ريال $62.02

سعر الذهب عيار 22 21.86 ريال $56.85

أسعار الذهب عيار 21 20.87 ريال $54.27

أسعار الذهب عيار 18 17.88 ريال $46.51

سعر الذهب عيار 14 13.91 ريال $36.18

سعر الذهب عيار 12 11.92 ريال $31.01

أسعار أوقية الذهب 741.59 ريال $1،929

أسعار جنيه الذهب 166.92 ريال $434.12

أسعار كيلو الذهب 23،845 ريال $62،016

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر 24.01 21.01 18.01 14.00 12.00

19 سبتمبر 23.88 20.90 17.91 13.93 11.94

18 سبتمبر 23.89 20.91 17.92 13.94 11.95

17 سبتمبر 23.80 20.83 17.85 13.88 11.90

16 سبتمبر 23.80 20.83 17.85 13.88 11.90

15 سبتمبر 23.79 20.82 17.84 13.88 11.90

14 سبتمبر 23.60 20.65 17.70 13.77 11.80

13 سبتمبر 23.64 20.68 17.73 13.79 11.82

12 سبتمبر 23.66 20.71 17.75 13.80 11.83

11 سبتمبر 23.77 20.80 17.82 13.86 11.88