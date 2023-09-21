لمبات الليد بدلاً من الصوديوم لترشيد الإستهلاك بمركز المحلة

أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء فإنه يتم استبدال لمبات الصوديوم عالية الاستهلاك باللمبات الليد الموفرة حيث تم استبدال عدد 64 لمبة بنطاق وحدات بشبيش ( قرية العتمانية ) و دمرو ( الطرق الرابطة بين قرى الوحدة المحلية ) و الشهيدى ( طريق كفر دخميس / الشهيدى ) و صفط تراب ( مدخل قرية صفط تراب ) كما تم إصلاح عامود كهرباء مائل بجوار مكتب بريد قرية ميت الليث هاشم و إصلاح كسر فى أحد أعمدة الإنارة العامة طريق المحلة سامول طرينة.

وأضاف بأن أعمال الترشيد شملت فصل التيار عن 35 إعلان و لوحة مضيئة و كذلك بوابات القرى المضيئة بجانب تخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية و تخفيض إنارة الأعمدة بنسبة 75%

و من الجدير بالذكر أن رئاسة مركز و مدينة أطلقت مبادرة ( ابدأ ترشيدك و خليك إيجابى ) لدعم قرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء.