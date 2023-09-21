الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طبيب نفسي: مرض ألزهايمر لا علاج له (شاهد)

الزهايمر
الزهايمر

قال الدكتور أنور الإتربي رئيس قسم النفسية والعصبية سابقا بجامعة عين شمس، إن مرض ألزهايمر قديم جدا أكتشف منذ 150 سنة، مؤكدًا أنه بلا علاج، وهو أحد 16 نوعًا من أنواع فقد الذاكرة.

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وأضاف الإتربي، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”اليوم الخميس: “لا علاج ألزهايمر، ولكن ظهرت بعض الأدوية الحديثة التي بطأت مفعول المفرض على المريض، وأكثر الأنواع شيوعًا في مصر لضعف الذاكرة هو مرض الأوعية المخية”.

يصيب المريض هياج غير معقول

وتابع الإتربي: “يزورنا في العيادات أبناء المرضى، ويشتكون من أن ذويهم أصبحوا ينسون كثيرا، والمرض يبدأ بالتدريج من 40 سنة ويظهر على نحو تام في الـ60، ويشمل النسيان عدم تذكر الذهاب إلى دورة المياه، وبعدها يصيب المريض هياج غير معقول ويحتاج إلى أدوية مهدئة”.

تختلط مرض ألزهايمر مع أعراض أمراض أخرى

وأكد أن هناك إشكالية في تشخيص المرض، حيث تختلط مرض ألزهايمر مع أعراض أمراض أخرى مثل الأمراض الحركية مثل الشلل الرعاش.
 

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