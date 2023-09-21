الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية"، وذلك بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف.

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول .. أداء سارة مجدى محمد رئيس، يمنى حسن، أحمد رجب، هايدى الجندى، مصطفي سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان .

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

اما الموسيقار محمود الشريف أبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية فى الإذاعة.وبرع فى هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا الى جانب عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.