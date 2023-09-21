تكريم أشرف زكي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

انطلق مساء امس، الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي، وحملت هذه الدورة اسم الدكتور أشرف زكي وأقيمت بمسرح أكاديمية الفنون.

وكان حضر حفل الافتتاح الفنانة روجينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسي والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وتم تكريم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال حفل إفتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالي 40 عاما قام أستاذنا الغالي فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون : "مهرجان المسرح العربي يعد من أقدم المهرجانات في مصر وتلك الدورة التي تحمل اسما عزيزا علينا ، ففي دورته الأولى كان طالبا واليوم أستاذا يحمل المهرجان اسمه إنه الصديق العزيز والأخ الدكتور أشرف زكي ، كل الشكر له على قبول أن تحمل الدورة اسمه".