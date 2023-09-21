النائب عمرو عكاشة: وقف تصدير البصل خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام، خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلي مما يساهم في حدوث إتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار للبصل

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير سيساهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار مما يعد مؤشر إيجابي لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسبب في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.

وطالب النائب عمرو عكاشة، بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس خلال اجتماعه على وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري وذلك لضبط الأسعار.