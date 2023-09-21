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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الفلاحين: انخفاض نسبي في أسعار البصل بعد قرار وقف تصديره 

حسين عبدالرحمن أبوصدام
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين

أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن قرار وقف تصدير البصل لمدة ٣ شهور هو قرار حكيم سيمنع الارتفاع الجنوني لأسعار البصل.

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وأضاف أن القرار  تأخر كثيرًا وسيؤدي لانخفاض نسبي لأسعار البصل حيث يجبر مخزنين البصل لطرحه في السوق المحلي ولكن رجوع البصل للسعر الطبيعي لن يحدث قبل شهرين بعد بدء طرح محصول البصل الجديد في الأسواق.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القرار كان سيكون أفضل لو كان مبكرا لأننا في نهاية الموسم التصديري، لكنه له فوائد بتخفيض سعر البصل نسبيًا ليصل إلى 20 أو 25 جنيهًا.

ونوه حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن الدولة صدرت حوالي 380 ألف طن بصل في ظل المساحة القليلة المزروعة، وإذا لم يتم وقف التصدير كان سيصل إلى 50 جنيهًا.

وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة
أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع المهمة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلية، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.

وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس  قد قرر إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق. 

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