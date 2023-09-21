قفزات جنونية في أسعار البصل والحكومة تتدخل لحل الأزمة بوقف تصديره

شهدت أسعار البصل في مصر قفزات جنونية في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيهًا، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة في الشارع المصري، مما دفع الحكومة المصرية للتدخل لحل الأزمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وذلك من خلال وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق.

تدخلات حكومية لحل الأزمة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه، أمس الأربعاء، على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، لتنتهي آخر هذا العام.

وعلق الدكتور أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، بأنها خطوة إيجابية.

وأكد المستشار أحمد إبراهيم في بيان لوزارة الزراعة، أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع المهمة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

إنتاج مصر من البصل

ويعتبر البصل من السلع الاستراتيجية، إذ تعتمد عليه الأسر والمطاعم يوميا في معظم الوجبات، حيث يزرع بشكل مستمر ويتمتع بأهمية اقتصادية بالغة، حيث كان يحتل المرتبة الثالثة بـ المحاصيل التصديرية بعد القطن والأرز فى الستينات، وحاليا يحتل المرتبة الرابعة بعد الموالح والبطاطس وبنجر العلف.

فيما احتلت صادرات مصر من محصول البصل المرتبة الثالثة من أول يناير وحتى أول يونيو الماضي، حيث تم تصدير حوالي 729 طن بصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت حوالي 4 ملايين طنًا.

وتنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنويًا ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 في المئة من جملة الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي.

تراجع أسعار البصل

تجدر الإشارة إلى أنه سجلت أسعار البصل تراجعًا اليوم بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 15 إلى 20 جنيهًا مقابل 21 جنيهًا إلى 25 جنيهًا خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنته البيانات الرسمية لسوق العبور، بينما يباع البصل للمستهلك في الأسواق والمحلات بقيمة 25 جنيهًا.