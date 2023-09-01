أطعمة تعزز الحماية ضد انسداد الأوعية الدموية.. البصل والثوم أبرزها

يبدأ مرض الشريان التاجي عندما تتجمع الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى على الجدران الداخلية لشرايين القلب، وتسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين أو انسداد الأوعية الدموية، ويمكن أن تتسبب اللويحة في تضييق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم، ويمكن أن تنفجر اللويحة أيضًا، مما يؤدي إلى تجلط الدم.

أطعمة تحسن الأوعية الدموية

قامت المعالجة ألكسندرا بيلوفا بتسمية المنتجات المتاحة التي تعمل على تحسين الحماية ضد انسداد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

المكسرات تبطئ تصلب الشرايين: لاحظت المعالجة بيلوفا وفقًا لما ورد في موقع MedicForumأن المكسرات تحتوي على الألياف والمغنيسيوم والدهون المتعددة غير المشبعة وفيتامين Eومضادات الأكسدة - وجميع المكونات التي تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.

السبانخ غنية بحمض الفوليك: حمض الفوليك يحمي الشرايين من التصلب. لا تتوسع الشرايين والأوعية الصلبة بشكل جيد مع تدفق الدم، مما يزيد من خطر الانسداد.

زيت الزيتون يخفض نسبة الكولسترول: بفضل استخدامه، ينخفض مستوى LDLفي الدم وفي نفس الوقت ينخفض خطر تلك الترسبات في الأوعية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين.

البصل والثوم كمطهر طبيعي للأوعية الدموية: ووصفت المعالجة بيلوفا البصل والثوم بأنهما من أكثر الأطعمة المفيدة لانسداد الأوعية الدموية، حيث أن الزيوت الموجودة بهما تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين. الثوم، على وجه الخصوص، يحفز إنتاج الجسم للنيتروجين، وبالتالي تحسين مرونة ومرونة الشرايين.

يحتوي التفاح على مادة البروسيانيدين المضادة للتخثر: لهذه المواد القدرة على منع تكوّن جلطات الدم، والحفاظ على مرونة الشرايين، وتقوية جدرانها. وعلى وجه الخصوص، توجد هذه المركبات في تفاح Red DeliciousوGranny Smith.

الجريب فروت يقلل من كمية الدهون في الدم: غني بفيتامين C، فهو يساعد على منع ارتفاع مستويات الدهون في الدم، والتي تشكل خطرا كبيرا للإصابة بتصلب الشرايين.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة البروسيانيدين: مثل التفاح، يعتبر الشاي الأخضر مصدرًا للبروسيانيدينات، التي تزيد من مرونة الشرايين وتساعد أيضًا في نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة والعضلات والأعضاء.