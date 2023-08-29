الكشف على1201 مواطن خلال القافلة الطبية بنمرة البصل بالمحلة

شهدت اليوم قرية نمرة البصل بمركز المحلة محافظة الغربية، القافلة الطبية المجانية التى نفذتها جامعة طنطا بمدرسة نمرة البصل للتعليم الأساسى، وذلك ضمن فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة الكبرى.

وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية ومحو الأمية، وزراعة الأشجار، بحضور اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى

وأكد رئيس المدينة، أنه تم خلال أعمال القافلة التى امتدت على مدار اليوم الكشف على 1201 حالة من خلال 16 قسم ضمت تخصصات ( الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية و التحاليل و تنظيم الأسرة )، إلى جانب الصيدلية التى قامت بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، و تحويل 77 حالة إلى مستشفيات الجامعة

وشهدت القافلة مشاركة الطب البيطري حيث تم الكشف على عدد 4350 طائر و عدد 370 رأس من الماشية ( 20 أغنام و ماعز و 212 جاموس و 103 أبقار و 35 دواب ) كما تم تسجيل و ترقيم عدد 104 رأس ماشية و استخراج عدد 18 بطاقة خيلية و سحب عدد 78 عينة دم لفحص البروسيلا و علاج عدد 2 حالة جراحة

و من الجدير بالذكر أنه تم خلال فاعليات القافلة زراعة 50 شجرة بالمدارس و مدخل القرية و اجراء اختبارات محو أمية لعدد 40 فرد

وجاءت أعمال القافلة بالتنسيق مع المهندس محمد السباعي، والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة وممثلى جامعة طنطا والطب البيطري والوحدة المحلية لنمرة البصل.