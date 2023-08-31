الغرف التجارية تنظم معارض "أهلًا مدارس" في المحافظات

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح ان المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدئا بالمعرض الرئيسى الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بارض المعارض بمدينة نصر وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وأشار بأنه جارٍ التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة ومعالى المحافظين لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويا حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الاوكازيون الصيفى الذى تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

وأضاف الوكيل أنه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و/أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل واقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وبمناسبة العودة للمدارس، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض "أهلا مدارس" فى محافظات مصر للعام الثامن على التوالي.

وأوضح د. علاء عز أمين عام الاتحاد أن المعارض ستقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستتضمن الادوات المكتبية والملابس والاحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الالية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية والتي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز اثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعددا من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف عز بأنه جارِ حصر التكلفة لكل غرفة لمكاتبة معالى وزير التجارة والصناعة.