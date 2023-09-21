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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسامة عرابي: رضا سليم قادر على تكرار نجاحات بن شرقي

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

أشاد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق برضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتألقه في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز وتسجيل هدف.

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أرقام رضا سليم في الظهور الأول مع الأهلي بالدوري المصري


وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" رضا سليم لاعب جيد وصفقة مميزة للنادي الأهلي في السنوات القادمة وأتوقع أن يكرر تجربة أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك".


وأضاف:"رضا سليم نجح فى تقديم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي مبكراً في مباراة المصري البورسعيدي وأتوقع تالقه بشكل أقوي مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".

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