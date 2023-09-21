أمن أسيوط ينجح في ضبط تاجر حشيش بقرية الزاوية

تشهد مكافحة المخدرات في مصر جهودًا مستمرة للقضاء على هذه الجريمة وتحقيق الأمن والسلامة للمجتمع. وفي إطار تلك الجهود، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة أسيوط من القبض على أحد المروجين للمخدرات في قرية الزاوية.

بقيادة العميد إبراهيم أمان، رئيس المنطقة العامة لمكافحة المخدرات، تم تنفيذ عملية ناجحة لضبط المدعو "حسام ح." وهو شاب يقيم في قرية الزاوية. وكان بحوزته 15 قطعة من الحشيش، وسكين وعربة توك توك، بالإضافة إلى هاتفين محمولين ومبلغ مالي ناتج عن عمليات البيع غير القانونية التي قام بها داخل مكان إقامته.

تم إبلاغ اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بالواقعة من قبل اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية. وقد تم توجيه فرق المباحث لتنفيذ العملية، ونجحت هذه العملية في ضبط المتهم وحجز المضبوطات بحوزته حيث ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم، حسام ح. الذي يقيم في قرية الزاوية بمركز أسيوط، والقيام بأعمال إجرامية تتمثل في تجارة المواد المخدرة.

تلقت الجهات الأمنية في مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام، معلومات تفيد بقيام شخص بترويج المواد المخدرة في محل إقامته في قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط. وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمت مداهمة المكان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية لتقديمها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تعكس هذه العملية التزام الأجهزة الأمنية في مصر لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات. فقد تمكنت قوات الأمن من ضرب شبكة تجار المخدرات في القرية وإحباط محاولاتهم القذرة لترويج المواد المخدرة لأبناء المجتمع. وتجدر الإشادة بتعاون الأهالي والمصداقية في تقديم المعلومات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بهم وتوفير الأمان والسلامة للمجتمع.

من المهم أن يكون هناك تواصل وتعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، حيث يمثل الدعم المتبادل والتعاون الفعال مفتاحا لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. يجب علينا أيضًا أن نسعى بشكل مستمر لتوفير البرامج الوقائية والتوعوية المناسبة للشباب والأسر، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وتوفير بيئة آمنة وصحية لتنشئة الأجيال القادمة.

تعد هذه العملية الناجحة بأسيوط خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الأمن والسلامة للمجتمع. على جميع المكونات الأمنية والمجتمعية أن تستعد وتستمر في تلك الجهود لضمان مواصلة قهر هذه الجريمة الخطيرة وأبادتها من جذورها.