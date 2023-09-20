أحالت نيابة الخانكة اليوم الأربعاء، المتهمين بالتعدى على جارهم بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهم بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.

إحالة المتهمين بالشروع فى قتل جارهم بالخصوص للجنايات |بسبب خلافات الجيرة

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدي على جارهم بالأسلحة البيضاء بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة وقاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بوقوع مشاجرة وأسفرت عن إصابة شخص وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق بنها

وفي واقعة اخري ، لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق بنها- المنصورة أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر في محافظة القليوبية ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بمنطقة كفر عامر رضوان بنطاق مدينة كفر شكر أسفر عن مصرع «أحمد. ع»23 سنة و«كمال. م» 23 سنة وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كانت في طريقها إلى اتجاه كفر شكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصين في اتجاه مدينة بنها وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور وحفاظا على مصالح المواطنين.