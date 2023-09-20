حريق يودي بحياة أم وابنها في العبور

تسبب حريق في وفاة ربة منزل ونجلها إثر إصابة الأولى بحروق متفرقة بالجسم، والثاني نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، في العبور.

ونشب حريق بشقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، منذ يومين، كما أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق، وإصابة نجلته بكسر بالساق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.