قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى الفرافرة، بعد بدء العمل بها ودخولها الخدمة، يرافقه ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيفٌ من القيادات المعنية.

اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرى الفرافرة بالتعاون مع ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات المعنية. وأكد المحافظ أن نسبة التنفيذ لهذه المشروعات تقدر بأكثر من 95%، كما أن أعمال المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف قد اكتملت بنسبة 100%.

وشملت الجولة تفقّد مشروعات المبادرة بقرى أبو منقار واللواء صبيح، حيثُ تابع المحافظ سير العمل بمجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، كما اطمأنّ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدات طب الأسرة، وتفقّد نقاط الإسعاف للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها للطوارئ المختلفة.

أثناء الجولة التفقدية، تم متابعة سير العمل في مشروعات المبادرة في قرى أبو منقار واللواء صبيح. وقد قام المحافظ بتفقد مجمعات خدمات المواطنين والمرافق العامة في هذه القرى. وتضم هذه المجمعات مراكز الرعاية الصحية والتعليمية ومراكز العمل الاجتماعي، والتي من شأنها أن توفر الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك القرى.

وأبدى المحافظ ارتياحه لمدى تقدم الأعمال وجودة التنفيذ في تلك المشروعات. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة الفرق العاملة بها. وأكد على أهمية استكمال جميع المشروعات للوصول إلى تحقيق تحسين شامل في حياة المواطنين الذين يعيشون في تلك القرى.

ومع تجاوز تنفيذ المشروعات ما يقارب الـ 95%، يأمل المحافظ أن يصبح هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في توفير الخدمات الأساسية للمناطق الريفية وتحسين المعيشة فيها. وتعد مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من الجهود الحكومية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في مختلف مناطق الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة