"حياة كريمة شريان حياة" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة طامية التابع لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''حياة كريمة.. شريان حياة ''، تحدث خلالها حمدى الأمين مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، والمراحل التى مرت بها، والمحافظات المشاركة فيها، وبالنسبة لمحافظة الفيوم، بدأت المبادرة بمركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، حيث تم إعتماد ميزانية ضخمة، لتنفيذ العديد من المشروعات منها محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والوحدات الصحية، بالإضافة إلى توفير بنية أساسية للعديد من المدارس والمستشفيات، من أجل توفير خدمات طبية، وتعليمية، وثقافية لائقة، ورفع كفاءتها، والإهتمام بتحسين مستوي المعيشة، ورفع دخل الأسر من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم تنفيذها للأسر الأولى بالرعاية في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن الندوات التوعوية والتثقيف للسيدات والفتيات بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

دور الدولة فى إنهاء قوائم الإنتظار.. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

في سياق متصل نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان" دور الدولة في إنهاء قوائم الانتظار في علاج الأمراض المزمنة"، شارك فيها كلا من محمد اسماعيل مسئول وحدة مكافحة التدخين بالإدارة الصحية بسنورس، وهناء باتع مشرفة صحية بالمركز الطبي بسنورس.

بدأ محمد اسماعيل مسئول وحدة مكافحة التدخين بالإدارة الصحية بسنورس، حديثه حول نجاح المبادرات الرئاسية في إنهاء قوائم الإنتظار، وإجراء عمليات دقيقة مثل عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب، وأيضاً الإنتهاء بشكل شبه تام علي فيروس سي، الذي كان يجتاح عدد كبير من الشعب المصري.

وأوضحت هناء باتع مشرفة صحية بالمركز الطبي بسنورس، بعض ما تم إنجازه في قطاع الصحة بشكل عام، في السنوات الأخيرة، والإهتمام بصحة المواطن، والمبادرات الصحية التي تعمل بشكل كبير علي تحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب المصري بكل فئاته، وأوضحت الإجراءات بدءا من كيفية التسجيل في المبادرة، مرورا بمتابعة الحالة وصرف العلاج بشكل دوري، مع التأكيد علي أن إجراءات المبادرات كلها بداية من تسجيل البيانات حتي العلاج والمتابعة تكون بالمجان، وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع ثقافة الفيوم.