تقلبات المزاج وآلام العضلات تشير إلى نقص فيتامين د

وصفت خبيرة التغذية يوليا سافيليفا الأعراض غير المريحة والمؤلمة وغير السارة لنقص فيتامين د.

يصبح نقص فيتامين د، وهو أمر مهم للغاية للجسم، مشكلة ملحة في موسم البرد، عندما يتم تقصير ساعات النهار وتقل أشعة الشمس.

حذرت خبيرة التغذية سافيليفا في مقابلة مع Gazeta.Ru، الأشخاص المعرضون لخطر نقص فيتامين (د) هم الأشخاص الذين نادرًا ما يقضون وقتًا في الهواء الطلق، وكذلك النساء الحوامل والأمهات المرضعات، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والنباتيين الصارمين، ومؤيدي الوجبات الغذائية قليلة الدهون، وكذلك الأشخاص الذين تمت إزالة المرارة أو الذين يعانون من ضعف تدفق الصفراء.

ونوهت الخبيرة إلى أن ظهور بعض الأعراض قد يكون بسبب نقص هذه المادة المهمة، وأدرجت يوليا سافيليفا تلك التغييرات في حالة الجسم التي قد تشير إلى نقص فيتامين د.

تقلبات مزاجية متكررة.

فقدان الشهية.

نزلات البرد المتكررة.

آلام وتشنجات العضلات، وضعف العضلات.

تدهور الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى.

صعوبة في النوم، والأرق.

قلق.

زيادة التهيج، ومشاكل في ضبط النفس.

وأشارت الأخصائية إلى أن المشي في الهواء الطلق وتناول الطعام جزئيًا (الأسماك الدهنية وكبد سمك القد وصفار البيض ومنتجات الألبان) يساعد في تجديد فيتامين د في الجسم.