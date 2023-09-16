‎أسباب اكتئاب الخريف.. "فيتامين د" كلمة السر

فيتامين د هو عنصر غذائي تحتاجه لصحة جيدة. إنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، وهو أحد اللبنات الأساسية للعظام القوية، وجنبا إلى جنب مع الكالسيوم، يساعد فيتامين د على حمايتك من الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض يخفف العظام ويضعفها ويجعلها أكثر عرضة للكسر.

قالت الدكتورة سفيتلانا شكور، أخصائية الغدد الصماء، إن العديد من الاشخاص يصابون باكتئاب الخريف، ويميلون إلى النوم لفترات أطول، موضحة أن السبب وراء ذلك يعود إلى تراجع إنتاج فيتامين د في جسم الإنسان.

وفي حديثها لـGazeta.Ru، قالت أخصائية الغدد الصماء إن ساعات النهار في فصل الخريف تكون أقصر منها في فصل الصيف، ويبدأ موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته في فصل الشتاء، كما أن السحب والغيوم التي تبدأ في الظهور وتكسو السماء خلال فصل الخريف تحجب في كثير من الأحيان ضوء الشمس، مما يؤدي إلى نقص إنتاج فيتامين د في الجسم، والذي يعرف باسم فيتامين الشمس.

وأضافت أن مستوى الميلاتونين يرتفع في الدم خلال فصل الخريف، مما يزيد من الرغبة في النوم بشكل أكبر، موضحة أن الحمض الأميني التربتوفان يستخدم لإنتاج الميلاتونين، كما يشارك أيضا في إنتاج السيروتونين وهو هرمون السعادة، وبالتالي فإن التربتوفان يستخدم لإنتاج السيروتونين أو الميلاتونين، وعليه كلما زاد إنتاج الميلاتونين في الخريف، انخفض إنتاج السيروتونين، مما يؤدي إلى تراجع الحالة المزاجية للشخص في فصل الخريف.

وللتغلب على الإرهاق الذي يصيب الإنسان خلال فصل الخريف، قالت أخصائية الغدد الصماء إن من الضروري دعم الجهاز العصبي، من خلال تناول بعض الأطعمة، الغنية بالمغنيسيوم، والأطعمة الغنيةى بالفيتامينات، مثل فيتامين C الذي يساعد الجسم في مقاومة أي عدوى فيروسية، من تلك التي تنتشر بشكل أكبر خلال فصلي الخريف والشتاء.