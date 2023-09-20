طالب يتهم طبيبا بالإهمال الطبي في بتر إصبعه بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في تحرير طالب علي صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه فيه بالإهمال الطبي، وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

طالب يتهم طبيبا بالإهمال الطبي بالقليوبية|ما القصه

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم فيه طبيبًا بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بالتسبب في قطع أحد اصابع قدميه.

وأشار الطالب في بلاغه، إلى أنه تعرض لحادث في أثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب خيط الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر مما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القبض على قاتل صديقه في الخانكة

في سياق مسبق ، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص لقي مصرعه على يد زميله بدائرة مركز شرطة الخانكة بسبب خلافات مالية بينهما والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولا بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري.

وكشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار ناري من سلاح، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارا ناريا من سلاح وإصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

عامل يتخلص من نفسه ويصيب أبناءه لرفع زوجته دعوى خلع بالقاهرة

كما أقدم عامل على التخلص من نفسه وإنهاء حياته؛ بشرب ماء النار، بعد رفع زوجته دعوى خلع ونفقة عليه، وأصاب أبناءه بالمادة الكاوية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي؛ بوجود شخص متوفى و2 مصابين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص عثر على جثة عامل بورشة وبجواره ابناه مصابان بحروق شديدة جراء تعرضهم لرش مياه النار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين لرجال المباحث أن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خلع ضده، بالإضافة لحكم المحكمة لها بنفقة، فأحضر المتوفى زجاجة مياه نار وألقاها على نجليه؛ ما تسبب في إصابتهما بحروق.

وعقب ذلك شرب ما تبقى في الزجاجة؛ ما تسبب في احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.