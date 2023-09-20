جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

شهدت جامعة اسيوط، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري (ECDA)، والذي نظمه قسم أمراض الباطنة بكلية الطب، بالتعاون مع الجمعية المصرية للقلب والسكري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، خلال الفترة من 20 إلي 21 من سبتمبر الجاري.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد اليمني رئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، كما حضر (أونلاين ) متحدثون من دول؛ الهند، والكويت، والولايات المتحدة، وشارك باحثون من مختلف أنحاء الجمهورية، من جامعات المنيا، وأسوان، والفيوم، والقاهرة.

يأتي المؤتمر؛ تحت إشراف الدكتورة منال عزالدين أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، والدكتور نصحي يوسف استشاري أمراض القلب والسكر ورئيس الجمعية المصرية للقلب والسكري، وبمشاركة الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ بالوادي الجديد وعضو الجمعية المصرية للقلب والسكري، والدكتورة سهير قاسم أستاذ الأمراض الباطنة وطب الحالات الحرجة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المؤتمر العلمي السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري (ECDA)؛ يهدف إلى إبراز كل ما هو جديد في مختلف مجالات الأمراض الباطنية، ويتضمن عدة جلسات، أهمها؛ الجديد في علاج القلب والسكري، والمهارات التمريضية لمرضى القلب والسكري، ومناقشة لبعض الحالات السريرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية والطبية؛ لمواكبة كل ما هو جديد، ومناقشة أهم الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وهو ما يعد إضافة نوعية تصب في صالح المرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية، مشيداً في ذلك بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية، ودعم المنظومة التعليمية، والبحثية، والصحية، وتهيئة أفضل المعايير الصحية، والتعليمية، والبحثية لشباب الأطباء.

ورحّب الدكتور أحمد عبد المولى بكافة الجهات المشاركة في المؤتمر، وأشاد بحرصهم على تبادل الرؤي، والتجارب؛ من أجل التعرف على التقنيات الحديثة في الطب، سواء في التشخيص، أو العلاج؛ مؤكداً على أهمية تلك اللقاءات العلمية التي تأتي بثمارها على شباب الأطباء، والباحثين، متمنياً لكافة المشاركين دوام التوفيق؛ لخدمة البحث العلمي، وبما يعزز من مكانة جامعة أسيوط، وإنجازاتها المتواصلة في المجال الطبي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد العليم بعدد من النقاط المثمرة التي يتضمنها المؤتمر هذا العام، وأهمها: الاهتمام بالطب التكاملي متعدد التخصصات، والتناغم بين وزارة الصحة والجامعة؛ لخدمة نحو (110 ) مليون مواطن مصري، موضحاً أهمية ما يتضمنه المؤتمر من جلسات علمية؛ تستهدف مناقشة المهارات التمريضية خاصةً في ظل انتشار الأمراض المزمنة، ومساعدة شباب الأطباء في كيفية التعامل مع المرضى، وخاصةً المريض غير المستجيب لتعليمات الطبيب ، موجهاً رسالة إلى شباب الأطباء؛ بالإفادة القصوى من جلسات المؤتمر .

وأعربت الدكتورة أماني عمر؛ عن اعتزازها بجهود قسم الباطنة؛ في تنظيم الكثير من الفعاليات المثمرة ، والناحجة، خاصةً في ظل النظام الجديد لطلاب كلية الطب 5+2 المبني على الجدارات، والذي يؤكد على أهمية البحث العلمي، وتدريسه فعلياً لشباب الأطباء، ودوره في تحسين مهارات البحث العلمي لديهم، مشيدة بدور المؤتمر في الجمع بين التخصصات العلمية المختلفة؛ بما يسهم في تقديم خدمة مجتمعية متميزة في قطاع صعيد مصر.

كما أشار الدكتور محمد زين، إلى سعي وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئات المختلفة؛لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرض؛ وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين؛ من خلال المبادرات الرئاسية التي تستهدف كبار السن، والأطفال؛ لعلاج الأمراض المزمنة، والوراثية، مؤكداً على أهمية عقد تلك المؤتمرات؛ تفعيلاً للدور التوعوي، والتثقيفي، ورفع الوعي المجتمعي والارتقاء بصحة المجتمع، وتنميته، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وفي سياق متصل، ذكر الدكتور محمد اليمني، أن أعمال المؤتمر هذا العام؛ تعد امتداداً لأنشطة قسم الباطنة المتعددة، والذي يشهد خلال الفترة المقبلة؛ انعقاد الكثير من الفعاليات المهمة الخاصة بأمراض القلب والسكري، والغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، مصرحاً أن المؤتمر يعد صحوة علمية متميزة؛ نظراً لما يتضمنه من مناقشات لكل ما هو جديد في مختلف مجالات الأمراض الباطنية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عز الدين؛ إن فعاليات المؤتمر ؛ تهتم بإعداد أجيال قادمة من مقدمي الرعاية الصحية المتميزة، وتحقيق أفضل تفاعل بين شباب الأطباء من مختلف الجهات؛ من خلال الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ عبر موقع الجمعية المصرية للقلب والسكري باللغتين؛ العربية، والإنجليزية، مضيفةً أنه للعام الثاني على التوالي يحدث تكامل بين جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والميتابوليزم، وقسم القلب بكلية الطب، ولأول مرة يتم التعاون مع قسم القلب بجامعة الأزهر بأسيوط.

كما أضاف الدكتور نصحي يوسف، أن المؤتمر؛ ينعقد تحت مظلة الجمعية المصرية للقلب والسكري، وبالتعاون مع ثلاث جهات صحية بأسيوط: هي قسم أمراض الباطنة بكلية الطب، ومديرية الشئون الصحية، والتأمين الصحي ، مشيراً بما أقرته الجمعية الأوروبية للقلب، خلال الشهر الماضي لهذا العام ؛ من إدراج تخصص القلب والسكري كتخصص فرعي جديد؛ يهتم بتقديم أحدث المعارف في مجال طب القلب والسكري، ومضاعفاتهم على الأعضاء الحيوية بالجسم.

وفي هذا الإطار، توجهت الدكتورة سهير قاسم؛ بخالص الشكر إلى كافة المحاضرين

المشاركين في فعاليات المؤتمر، وشباب المؤتمر الذين شاركوا بتقديم بوسترات علمية، عرضت أبحاثاً علمية مهمة، ويتم المنافسة خلالها؛ تمهيداً لنشرها في المجلات العلمية.

وشهد ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ عدد من التكريمات لقيادات الجامعة، والأساتذة بالقسم وهم : الدكتور محمد علي تهامي أستاذ الأمراض الباطنة والكلى، والدكتور محمد عباس أستاذ الأمراض الباطنة والكلى، والدكتورة نشوى توفيق أستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة إيناس الكريمي أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء، والدكتور محمد حسام أستاذ الأمراض الباطنة والقلب، والدكتورة فاطمة أبو بكر أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء.

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري

جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري