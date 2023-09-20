انطلاق أسبوع أفلام جوتة في الإسكندرية غدا .. جدول العروض

تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوته في الإسكندرية غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر وتستمر حتى 26 سبتمبر.

وننشر في السطور التالية جدول عروض أسبوع أفلام جوته، الذي يشمل إنتاجات ألمانية ومصرية وعربية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير.

يضم البرنامج أفلاما روائية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصلت على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، حكايات البيت الأرجواني، والسد. بعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.

يحكي فيلم الافتتاح للمخرجة صوفي لينينباوم، حياة باولا مع والدتها في مجتمع ينقسم إلى ثالث طبقات: "شخصيات رئيسية"، و"شخصيات ثانوية"، و"فرعية"، وهي مصطلحات مستعارة من عالم السينما. يسود هذا النظام االجتماعي الاضطهاد، حيث تعيش الشخصيات "الفرعية" على هامش المجتمع، وتعتبر أدنى طبقة في الإسكان الجماعي التابع للدولة.

وقد حصل الفيلم على عديد من الجوائز مثل جائزة المواهب الألمانية الشابة لأفضل "إخراج" و"إنتاج" في مهرجان ميونيخ الألماني ۲٠۲۲، وعلى جائزة أفضل فيلم للأطفال والشباب من معهد جوته عام ۲٠۲۲، كما تم ترشيحه فيلم الذهبية "لأفضل تصميم إنتاج" و"أفضل مؤثرات بصرية" في جائزة الفيلم الألماني لعام ٢٠٢٣.

يعقب عرض الفيلم مناقشة حية مع مخرجة الفيلم صوفي لينينباوم.

الفيلم الروائي "شرف"

ومن الأفلام العربية المشاركة في أسبوع الأفلام الفيلم الروائي "شرف" للمخرج سمير نصر، الذي يعرض في مصر لأول مرة، وهو إنتاج مصري وعربي وأوروبي مشترك، حيث يدخل شرف السجن بعد أن قتل رجالً دفاعًا عن النفس. ويُشكل السجن انعكاسًا للمجتمع: فهناك جناح "ملكي" للسجناء المرفهين، وجناح "شعبي" للفقراء. تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم إفريقي، وأفضل ممثل أسيوي من ضمن جوائز "سبتيموس" في هولندا عام ٢٠٢٢، وتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، المملكة العربية السعودية ٢٠٢١.

تقام في إطار أسبوع أفلام جوته في الأسكندرية ماستر كلاس مع سمير نصر

ناضل المخرج وكاتب السيناريو المشارك سمير نصر لمدة أكثر من عشر سنوات من أجل تحويل رواية صنع الله إبراهيم الشهيرة إلى فيلم سينمائي.

وبدا في كثير من الأحيان أنه لم يعد هناك أمل في إنتاج فيلم"شرف"، حتى تم تصويره أخيرًا في عام 2019.

سيكشف المخرج سمير نصر في هذه الدورة التدريبية كواليس رحلته الطويلة لإخراج هذا الفيلم والصعوبات العديدة التي واجهته.

سيتحدث سمير نصر أيضًا عن المرونة، والإلهام، والأدوات التي يحتاجها مُخرج الأفلام في عالمنا السريع التغير.

وفي النصف الثاني من اليوم ستتاح للمشاركين فرصة تبادل تجاربهم ومشاريعهم الحالية.

كما يعرض فيلم فِرنر هِرتسوج - حالم راديكالي وهو فيلم وثائقي عن المخرج فِرنر هِرتسوج، الذي تُعتبر أفلامه، مثل "فيتزكارالدو" أو "أجوري، غضب الله"، من كلاسيكيات السينما، وظلت لفترة طويلة جزءًا من ذاكرة السينما الجماعية. وصنفته مجلة تايم الإخبارية في عام 2009 كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في عصرنا الحالي. وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أنه يواصل إنتاج وإخراج الأفلام بلا كلل. يصحبه هذا الفيلم أثناء تصويره في لانزاروت، وفي قريته زاخرانج في ولاية بافاريا العليا، ويتبعه كذلك إلى لوس أنجلوس، حيث يعيش منذ عدة سنوات. ويحاور الفيلم، بالإضافة إلى هِرتسوج نفسه، زوجته لينا وإخوته، ورفقاء له، مثل فيم فيندرز، وفولكر شلوندورف، وبعض نجوم هوليوود الذين عمل معهم، ومنهم نيكول كيدمان، وكريستيان بايل، وروبرت باتينسون.

و أخيرا تقام في إطار الأسبوع جلسة نقاش بين أريت نايدهارت، وجيسكيا خوري وأحمد سبكي

"جلسة نقاش يتحدث فيها خبراء في ص اعة الأفلام: إيريت نايدهارت (ميك فيلم)، أحمد السبكي (زاوية)، وجيسيكا خوري (فيلم كلينيك).سيدور النقاش حول المشهد المتغير لتوزيع الأفلام العربية، واستراتيجيات استغلال الفرص والتغلب على التحديات التي قد تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للصناعة.