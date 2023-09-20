بث مباشر الآن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، يترقب جماهير كرة القدم العالمية مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، حيث من المقرر ان يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريقا بايرن ميونخ مع نظيره مانشستر يونايتد في في مواجهة قوية ونارية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويأتي ذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى، من عمر دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة الموسم الحالي 2023/2024.

ويبحث الملايين من متابعي مباريات دوري أبطال أوروبا عن التشكيلة المتوقعة لقمة الشياطين الحمر القادم من إنجلترا إلى ملعب أليانز أرينا لمواجهة البافاري.

يأتي نادي بايرن ميونخ ونظيره مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وهي مجموعة قوية تضم كل من كوبنهاجن الدانماركي ونظيره جالطة سراي التركي.

ويتحرك نادي بايرن ميونخ في الجولة المقبلة من دور المجموعات إلى الدنمارك ومباراة ليست صعبة على أبناء المدرب توماس توخيل، في حين يستقبل مانشستر يونايتد على ملعبه جالطة سراي في لقاء خارج التوقعات.

ويسجل موسم 2023-2024 ذكرى مرور ربع قرن من الزمن على النهائي الذي جمع يونايتد ببايرن ميونخ، وحسمه الشياطين الحمر بهدفين فى الوقت بدل الضائع لتيدي شيرينجهام وأولي جونار سولشاير، ليحققوا اللقب الثاني في تاريخهم رغم تقدم البافاري مبكراً بهدف مبكر للاعبه ماريو بازلر.

وبعدها فشل مانشستر يونايتد فى تحقيق أي تفوق على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بل إن العملاق البافاري نجح فى الثأر من الشياطين الحمر فى عدة مواجهات عبر ربع قرن، لكن دون أن تجمعهما مواجهة فى النهائي.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وواجه بايرن ميونخ منافسه مانشستر يونايتد 8 مرات بعد نهائي 99 الشهير، فاز البافاري في 4 منها وتعادلا 3 مرات وفاز مانشستر يونايتد مرة واحدة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نظيره بايرن ميونخ اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

وتتابعون مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الألماني اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: مصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو دافيز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر.

خط الهجوم: ساني، هاري كين، كيجسيلي كومان.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، ريجيلون.

خط الوسط: إريكسن، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، هويلوند