يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم، يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء فى افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويترقب الملايين من عشاق كرة القدم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في لقاء الديربي المثير فسوف يلتقي الخصمان اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في نطاق مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا، وستكون المنافسة صعبة جداً على الفريق الألماني وخصمه الإنجليزي، وسيبذل كل من الفريقين جهودهم المكثفة من أجل تحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة حيث وقع الفريقين في المجموعة الأولي والتي تضم كل من كوبنهاغن، غلطة سراي.

تنعقد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، وسيبذل اللاعبين جهودهم المكثف من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب المثير والمميزة، فيسعى الفريق الألماني لتحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة مستغل حالة التخبط الذي يعاني منها، فقد تعرض الشياطين الحمر للعديد من الهزائم المتتالية في الجولات السابقة من الدوري الإنجليزي، لكن الفرصة ستكون متاحة أمامه للعودة من أجل تحقيق الفوز.

كل المباريات السابقة الـ 11 بين فريقي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد كانت في دوري أبطال أوروبا - لم يخسر الفريق الألماني على أرضه أمام الشياطين الحمر من قبل (فاز 3 مرات وتعادل 2 مرات).

لقد خسر مانشستر يونايتد مباريات أكثر في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة (5 مرات) أكثر من خسارته أمام بايرن ميونخ (4 مرات)، على الرغم من أن إحدى انتصاراته كانت للفوز باللقب في عام 1999.

فقط ريال مدريد (304) لعب مباريات أكثر من فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (282). هذه هي المشاركة السادسة عشرة للفريق الألماني على التوالي في المسابقة.

في النظام الحالي للمسابقة (منذ 2003-2004)، تأهل بايرن ميونخ إلى الأدوار الإقصائية في جميع مشاركاته الـ19 في المسابقة. آخر مرة خرجوا فيها من الدور الأول في موسم 2002-2003.

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تم إقصاء مانشستر يونايتد من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في اثنتين من 6 مشاركات له في المسابقة منذ اعتزال أليكس فيرغسون (33٪)، بينما خرجوا في الدور الأول للمجموعات فقط في ثلاث من 18 مشاركة تحت قيادة الاسكتلندي (17٪.

بداية قوية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني وتعثر وحيد

يمكن أن نقول أن نادي بايرن ميونخ بدأ موسمه في الموسم الحالي بقوة كبيرة، حينما تغلب في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني، على كل من فيردر بريمن وأوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يسقط في فسخ التعادل الإيجابي على ملعبه ووسط جماهيره أمام باير ليفركوزن.

خيبة أمل في مانشستر يونايتد رغم الصفقات الجديدة

وعلى عكس كل التوقعات دخل نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، الموسم الحالي بطريقة سيئة وخسر في 3 مواجهات وحقق الفوز في مباراتين فقط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد

موعد مباراة بايرن ميونخ و مانشستر يونايتد، حيث من المنتظر أن يطلق طاقة التحكيم، صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين والعراق، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت دول المغرب العربي، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السودان، وأخيرًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت الإمارات والكويت.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

في حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: يجيلون وليندلوف ومارتينيز ودالوت .

في خط الوسط: وإريكسين وماكتوميناي .

في الهجوم: وفيرنانديز وهويلاند وراشفورد.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع