الاحتراق الوظيفي.. إرهاق وفقدان الحماس فهل تعاني منه؟

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن معنى الاحتراق الوظيفي خاصة بعد إعلان وجود علامته بنسبة 1 لكل ثلاثة أشخاص في دول الخليج.

فيما أصدر مجلس الصحة الخليجي، دليلا توعويا يهدف إلى توعية الموظفين بشأن "الاحتراق الوظيفي"، والتعرف على مراحله والتعامل معه، ضمن جهوده لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.

وكان المجلس قد أطلق حملة توعوية بعنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي" تستهدف الموظفين في جميع المجالات والقطاعات في دول الخليج، لرفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة الهامة.

وتم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية في 2019، تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل، وتشير الدراسات أن 1 من بين كل 3 موظفين في دول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي.

الاحتراق الوظيفي.. هو حالة من الإرهاق وفقدان الحماس

يُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق وفقدان الحماس والاهتمام بالعمل، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعاملين وأدائهم.

ومن أبرز علامات الاحتراق الوظيفي الإرهاق الشديد، فقدان الاهتمام، الانعزال الاجتماعي، التحسر والتذمر، وانخفاض الأداء.

وأوضح المجلس أن هناك 5 طرق للتكيف والتعامل مع الاحتراق الوظيفي وهي:

1- التحدث مع مديرك: ابحث عن دعم من مديرك أو مشرفك، وهذا يساعد في تخفيف الضغط أو التوجيه نحو حلول مناسبة.

2- تنظيم الوقت: يجب تحديد الأولويات وتجنب التفرغ الزائد، وإذا كنت تشعر بأنك مكتظ بالمهام، فاعتبر تفويض بعض المهام إلى زملائك إذا كان ذلك ممكنًا.

3- اعتناء بالصحة البدنية والنفسية: احرص على ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على نظام غذائي صحي، ومن المفيد أيضًا التفكير في الانضمام لجلسات استشارية نفسية للتحدث عن مشاكلك والبحث عن استراتيجيات للتعامل معها.

4- العثور على هوايات واهتمامات خارج العمل: تخصيص وقت للقيام بأنشطة وهوايات تستمتع بها خارج مجال العمل، وهذا يساعد في الاسترخاء واستعادة الطاقة.

5- البحث عن فرص جديدة: إذا استمر الاحتراق ولم تتحسن الأمور رغم الجهود، قد تكون الفرصة مواتية للنظر في تغيير مسار وظيفي أو البحث عن وظيفة جديدة تناسب اهتماماتك ومهاراتك بشكل أفضل.