الاحتراق الوظيفي.. تفاصيل الحملة الخليجية لحماية الموظفين

تصدر الاحتراق الوظيفي محرك موقع البحث الشهير "جوجل"، بالتزامن مع إعلان مجلس الصحة الخليجي عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي".

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن حملة التوعية ضد الاحتراق الوظيفي:

- تستهدف الحملة فئات محددة وهم الموظفين في جميع المجالات والقطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي.

- الهدف منها رفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة المهمة، ومساعدة الموظفين في تقييم حالتهم، و"في أي مرحلة أنت الآن وكيف تتعامل معها؟" لمساعدتهم في تحديد المراحل المختلفة للحرق الوظيفي.

- اختبار تقييم علامات الاحتراق الوظيفي يستهدف الموظف ومسؤول الفريق ويهدف إلى التوعية حول علامات الاحتراق ومتى تحتاج الاستشارة .

- تتضمن الحملة العديد من المكونات المهمة، من بينها عرضٌ مرئي رئيسٌ يستعرض علامات الاحتراق الوظيفي ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، ودليل توعوي يحتوي على محاور مهمة تشمل "اكتشف هل أنت عرضة للاحتراق الوظيفي؟".

- توضيح الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل، وأدوات تمكن الموظفين من التكيف مع ضغوط العمل بفعالية ومنشورات توعوية ومقالات صحية كتبها مختصون بدول الخليج تسلط الضوء حول حقائق عن الاحتراق الوظيفي.

- صنفت ظاهرة الاحتراق الوظيفي من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2019 تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل، إذ تشير الدراسات إلى أن 1 من بين كل 3 موظفين بدول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي